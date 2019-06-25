Трамп может посетить демилитаризованную зону во время визита в Южную Корею

ТАСС, 25 июня. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность посещения демилитаризованной зоны (ДМЗ), разделяющей Южную Корею и КНДР, во время своего визита в Сеул 29-30 июня. Об этом в ночь на вторник сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя южнокорейского правительства.

Ранее представитель американской администрации высокого ранга отказался уточнить, планирует ли Трамп посетить ДМЗ. Также он отметил, что глава Белого дома не планирует использовать свой визит на Корейский полуостров для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В ходе посещения Южной Кореи Трамп встретится с президентом страны Мун Чжэ Ином для обсуждения ситуации вокруг КНДР, а также союза Вашингтона и Сеула.

Президент США примет с 28 по 29 июня участие в саммите Группы двадцати, который состоится в Осаке, а затем нанесет двухдневный визит в Республику Корея. Как сообщило в понедельник агентство Рёнхап со ссылкой на представителя администрации южнокорейского лидера, главными темами переговоров станут "укрепление американо-южнокорейского альянса и пути двустороннего сотрудничества для установления мира на Корейском полуострове посредством осуществления полной его денуклеаризации".