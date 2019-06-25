США снизили цены на вертолеты для ВВС Чехии

ПРАГА, 25 июня. /Корр. ТАСС Игорь Шамшин/. Вашингтон значительно снизил цену на вертолеты для ВВС Чехии, которые та планирует приобрести у американских компаний. Об этом сообщил журналистам министр обороны республики Лубомир Метнар.

"Посол США в Чехии в понедельник передал мне официальное ценовое предложение от американского правительства, - заявил он. - Нам предложено выбрать из двух вариантов: купить 12 многоцелевых вертолетов Black Hawk моделей UH-60 за $589,9 млн или восемь многоцелевых вертолетов UH-1 Venom и четыре ударных AH-1 Viper за $645,9 млн".

Представители чешского Минобороны ранее информировали, что Вашингтон оценивал предстоящий контракт в $800 млн. Таким образом, его стоимость понижена более, чем на $100 млн.

Поступившее ценовое предложение, как подчеркнул министр, предусматривает поставку вертолетов с установленными на них оружейными системами и полным техническим оснащением. Кроме того, оно включает обучение экипажей и сервисное обслуживание винтокрылых машин.

Чешское правительство намерено заключить контракт на покупку американских вертолетов без объявления тендера. В Праге не скрывают, что хотели бы "оптимизировать" его стоимость до $550 млн.

Эксперты чешского Минобороны в ближайшее время решат, какие винтокрылые машины будут куплены в США. Поставки вертолетов будут осуществлять компании Bell Helicopter и General Electric.

Вертолеты могут лишить кабмин поддержки парламента

Фракция Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) в нижней палате национального парламента может отозвать свою поддержку правительства республики в связи с реализацией планов покупки американских вертолетов. Об этом заявил 18 июня председатель КПЧМ Войтех Филип.

"Цена на предлагаемые вертолеты завышены, поэтому мы [коммунисты] в них не заинтересованы, - отметил он. - Кроме того, если контракт будет реализован, будет прекращено производство [связанное с вертолетостроением на чешском] авиастроительном предприятии Aerо Vodochody. Если они [США] хотят нам что-то продать, то должны оставить нам хоть какую-то часть производства [данной техники]".

Правительство Чехии состоит из представителей возглавляемого премьер-министром Андреем Бабишем политического движения АНО ("Акция недовольных граждан") и Чешской социал-демократической партии. В нижней палате парламента они имеют 93 из 200 депутатских мандатов. Фракция КПЧМ состоит из 15 парламентариев. Коммунисты до сих пор поддерживали кабмин.

Поддержка Компартии является ключевым условием стабильности правительства. Оппозиция периодически пытается отправить кабмин в отставку. Очередное голосование в нижней палате парламента о вынесении вотума недоверия должно состояться в среду. Если фракция КПЧМ проголосует "за", то инициатива оппозиции может увенчаться успехом.