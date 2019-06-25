ЦИК Украины зарегистрировал более 4,6 тыс. кандидатов в депутаты Рады

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. ЦИК Украины по состоянию на утро вторника зарегистрировал в одномандатных избирательных округах на досрочных выборах Верховной рады 2331 кандидата в депутаты и 2335 кандидатов в депутаты, включенных в избирательные списки 18 политических партий.

Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

"ЦИК зарегистрировал 2335 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки 18 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе. В одномандатных избирательных округах зарегистрирован 2331 кандидат, в том числе баллотирующиеся в порядке самовыдвижения - 1 тыс. 507, выдвинутых политическими партиями - 824", - сказано в сообщении.

Кроме того, ЦИК зарегистрировал 252 официальных наблюдателя на выборах от иностранных государств и международных организаций.

Регистрация кандидатов в депутаты продлится до 25 июня включительно. До 8 июля партии еще могут снимать с регистрации тех или иных кандидатов.

Выборы в Раду

Внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля. Они пройдут по смешанной системе, когда половина мест в Раде (225 мандатов) распределяется между партиями, которые преодолели проходной барьер в 5%. Еще 199 депутатов будут избраны в одномандатных округах, их число сократилось на 26 из-за событий в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией.

По данным опроса центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований, лидером парламентской гонки с большим отрывом остается президентская партия "Слуга народа", за которую готовы отдать голос 47,5% опрошенных. Преодолевают 5-процентный барьер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (лидеры - Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук), "Батькивщина" (глава партии - Юлия Тимошенко), "Европейская солидарность" (лидер - экс-президент Петр Порошенко), "Голос" (лидер - музыкант Святослав Вакарчук).