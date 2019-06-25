Роухани: санкции США против главы МИД Ирана говорят о нежелании Вашингтона договариваться

ТАСС, 25 июня. Санкции США против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа говорят о том, что Вашингтон не всерьез предлагает Тегерану переговоры. Об этом во вторник заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Вводя санкции против министра иностранных дел Ирана, они [американцы] в очередной раз показывают, что предложения о переговорах с их стороны - это ложь", - приводятся слова Роухани на официальном сайте президента страны. По его мнению, "санкции в отношении высокопоставленных представителей государства являются показателем недальновидности и наглости".

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник указ, предусматривающий ужесточение санкций в отношении Ирана. Выступая перед журналистами, он уточнил, что новые односторонние меры направлены прежде всего против руководителя и духовного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи. В свою очередь министр финансов США Стивен Мнучин впоследствии сообщил, что "позднее на текущей неделе" в санкционный список планируется внести и иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа. Под санкции попали также восемь военачальников Корпуса стражей исламской революции (элитных частей ВС Ирана), включая генерала, ответственного за уничтожение американского разведывательного беспилотного летательного аппарата 20 июня.