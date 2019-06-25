Кандидат в британские премьеры Хант пообещал довести расходы на оборону до $68 млрд в год

ТАСС, 25 июня. Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Джереми Хант пообещал в случае прихода на эту должность увеличить ежегодные расходы на оборону к 2024 году на четверть до £54 млрд (почти $68,8 млрд). С подобным заверением, как сообщает во вторник газета The Times, политик выступил в преддверии Дня Вооруженных сил (29 июня).

Таким образом Хант, занимающий в нынешнем кабинете должность главы МИД, собирается довести траты на оборонные нужды до 2,5% ВВП, что, по словам министра, "показало бы всему миру уверенную в себе страну, готовую защищать свои интересы и ценности" после выхода из ЕС. Руководитель Форин оффиса, стремящийся стать лидером правящей Консервативной партии, пояснил, что дополнительные средства будут частично направлены на усиление присутствия Великобритании в Северной Атлантике, где, как утверждает он, возросла активность российских подводных лодок. Деньги необходимы и для роста присутствия королевских ВМС в Тихом океане, а также для отражения киберугроз.

Однако сын бывшего британского адмирала, как замечает издание, не пояснил, каким образом он собирается выполнить подобные обязательства с учетом образовавшейся в оборонном бюджете "черной дыры" в размере £14 млрд ($17,8 млрд), которые планировалось направить в ближайшее десятилетие на закупки новейших вооружений. Такие данные привели ранее эксперты Национального финансово-ревизионного управления (NAO).