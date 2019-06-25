Sky: экс-президента Судана будут судить за преступления, в которых его обвиняет МУС

КАИР, 25 июня. /ТАСС/. Бывшего президента Судана Омара аль-Башира будут судить в стране за преступления, в которых его обвиняет Международный уголовный суд (МУС). Об этом сообщил во вторник телеканал Sky News Arabia.

"Уголовный процесс над аль-Баширом будет идти в прямом эфире по всем статьям обвинения, - цитирует телеканал осведомленные суданские источники. - Поэтому нет необходимости судить его за пределами страны".

В марте 2009 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Омара аль-Башира. Он обвиняется в том, что лично отдавал приказы о подавлении беспорядков в провинции Дарфур и уничтожении мирного населения народностей фур, масалит и загхава в период с 2003 по 2008 годы. Пять из семи пунктов обвинения касаются преступлений против человечности и два - по военным преступлениям. Однако генеральная прокуратура Судана официально не выдвигала экс-президенту страны таких обвинений.

У себя на родине его обвиняют в совершении финансовых преступлений при осуществлении сделок с иностранной валютой, отмывании денег, финансировании терроризма, а также причастности к гибели протестующих во время длившихся несколько месяцев акций протеста и забастовок в стране, что привело к свержению аль-Башира армией 11 апреля.

После ареста аль-Башир содержится в центральной тюрьме Хартума Кобер. Туда же были переведены многие задержанные представители бывшего режима. Все они подозреваются в массовых растратах и нецелевом использовании государственных средств, коррупции, отмывании денег, обогащении за счет граждан страны. В ходе обыска в одной из президентских резиденций были обнаружены крупные суммы денег в разной валюте в эквиваленте более $110 млн.

Как заявила на минувшей неделе генпрокуратура, суд над бывшим президентом начнется сразу по истечении срока апелляции, который занимает неделю. Точной даты названо не было.

Военный совет Судана ранее неоднократно отрицал возможность передачи Омара аль-Башира МУС.