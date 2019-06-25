В Литве группа депутатов от оппозиции призвала спикера Сейма прекратить отношения с МАП

ВИЛЬНЮС, 25 июня. /ТАСС/. Депутаты Сейма (парламента) Литвы от оппозиционной консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас, Аудронюс Ажубалис и Арвидас Анушаускис призвали спикера парламента Виктораса Пранцкетиса прекратить отношения с Межпарламентской ассамблеей православия (MАП). Соответствующее обращение они разместили в среду на сайте Сейма.

"С учетом того, что правление Сейма принимает решения о направлении депутатов на сессии этой ассамблеи, просим вас прекратить отношения с МАП и больше не командировать представителей парламента Литвы на такие мероприятия", - призвали оппозиционеры.

Они считают, что МАП больше не придерживается своих изначальных целей поддержки православия и помощи в решении национальных и религиозных конфликтов. "Сегодня эта организация стала платформой для продвижения "русского мира". Кремль использует ее для уменьшения своей международной изоляции, смягчения санкций, создания иллюзии защитника христианских ценностей", - отметили инициаторы заявления.

Ранее они требовали запретить гастроли в Литве Григория Лепса, Тимати, Филиппа Киркорова. К 9 Мая текущего года они приурочили заявление с требованием о запрете публичного ношения георгиевской ленточки.