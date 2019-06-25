Мальдивы откроют посольство в Москве

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Мальдивская Республика откроет дипломатическое представительство в российской столице. Об этом заявил глава МИД страны Абдулла Шахид на пресс-конференции во вторник по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Наше правительство издало указ о том, что в Москве будет открыто посольство Мальдивской Республики. Это позволит нам теснее сопрягать наши усилия по вопросам, которые имеют общий интерес. Таким образом, начинается новая эпоха нашего сотрудничества, где многое делается впервые: первый визит министра иностранных дел [в РФ], первое посольство", - отметил Шахид.

При этом он подчеркнул, что Мале будет и далее развивать сотрудничество с Москвой. "Министр обороны Мальдивской Республики [Мария Ахмед Диди] посетила Москву буквально несколько дней назад, - напомнил министр. - И осенью господин Али Вахид, наш министр туризма, посетит Россию с визитом".

"Как видите, количество визитов высокого уровня в Россию увеличивается, а это значит, что наши отношения развиваются в правильном направлении. Также с удовольствием приглашаю своего коллегу посетить Мальдивы при первой же возможности", - сказал глава МИД.