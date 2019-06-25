В Тегеране связали сокращение обязательств Ирана по ядерной сделке с позицией Европы

ТАСС, 25 июня. Иран сократит выполнение своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) 7 июля, поскольку европейские страны-участницы продолжают настаивать, чтобы Тегеран соблюдал сделку, но сами не полностью выполняют обязательства. Об этом во вторник заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

"Усиливается давление со стороны европейских стран на нас по вопросу того, что мы должны продолжить выполнение принятых на себя обязательств, при этом сами европейцы свою часть договоренностей не выполняют", - приводит агентство Фарс слова Шамхани. Он подчеркнул, что, согласно заявленному ранее плану, "7 июля Иран еще больше сократит выполнение своих обязательств по ядерной сделке".

По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности, три европейские страны - участницы СВПД "способны только выражать политическое негодование". "Если раньше мы скорее думали, что Европа не может ничего противопоставить США, то теперь мы чувствуем, что европейцы просто не хотят вернуться к исполнению своих обязательств", - подчеркнул Шамхани.

8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. Этот срок истекает 7 июля. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.