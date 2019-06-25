Два еврокомиссара перешли в Европарламент из Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Еврокомиссары Андрус Ансип и Корина Крецу, отвечавшие за единый цифровой рынок и региональную политику, покинули Еврокомиссию и перешли в Европарламент, сообщил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Председатель Еврокомиссии и члены коллегии на заседании очень тепло выразили свои наилучшие пожелания еврокомиссарам Ансипу и Крецу, потому что они в последний раз присутствовали на встрече коллегии в преддверии занятия ими кресел в Европарламенте на следующей неделе", - сказал он.

Первая пленарная сессия нового состава Европарламента откроется в Страсбурге 2 июля. Срок полномочий нынешнего состава Еврокомиссии истекает 31 октября. В связи с этим уходящих еврокомиссаров заменять никто не будет.

Выборы в Европарламент прошли 23-26 мая. Помимо Ансипа и Крецу в Европарламент прошли также первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс, вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис и еврокомиссар по цифровой экономике Мария Габриель. Они пока не покинули Еврокомиссию.