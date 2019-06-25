На Украине отказались открыть дело в отношении Портнова по заявлению адвоката Порошенко

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Государственное бюро расследований Украины отказалось регистрировать дело по заявлению адвоката экс-президента Петра Порошенко в отношении бывшего заместителя главы администрации президента Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова. В заявлении речь шла о якобы "ложных сообщениях Портнова о преступлениях Порошенко".

"Сейчас я демонстрирую документ Государственного бюро расследований, из которого прямо вытекает, что адвокату Порошенко в этом отказали, потому что он даже не смог правильно оформить заявление", - написал Портнов в своем Telegram-канале.

Во вторник адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил, что украинские правоохранители возбудили дело в отношении Портнова по ст. 383 ("Заведомо ложное сообщение о преступлении") УК Украины.

Ранее Портнов зарегистрировал в Госбюро расследований пять заявлений о совершении преступлений Порошенко. В отношении экс-президента были возбуждены дела по обвинению в государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и неуплате налогов, в попытке узурпации судебной власти, а также "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году из-за отсутствия коалиции в Раде".

По данным Госбюро, на текущей неделе запланированы допросы свидетелей по уголовным делам в отношении Порошенко. Сам экс-президент опроверг заявления об открытии против него персональных дел.