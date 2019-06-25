Саудовский спецназ захватил эмира ИГ в Йемене

КАИР, 25 июня. /ТАСС/. Войска специального назначения Саудовской Аравии захватили так называемого эмира террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Йемене, сообщил во вторник телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции.

По ее данным, главарь экстремистов по имени Абу Усама аль-Мухаджир пленен при содействии йеменского спецназа вместе с еще несколькими боевиками. Как заявил официальный представитель альянса Турки аль-Малики, поимка террориста - "болезненный удар" по ИГ. "Саудовская Аравия продолжает играть роль в международной коалиции против ИГ и бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях", - подчеркнул Турки аль-Малики.

Где и при каких обстоятельствах удалось схватить аль-Мухаджира, не уточняется. Аль-Малики указал, что проводимое расследование пока не позволяет обнародовать остальные детали ареста. Между тем Al Arabiya уже продемонстрировала кадры, на которых спецназовцы в ночное время суток выводят предводителя радикалов из вертолета вместе с тремя подельниками.