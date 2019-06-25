Саудовский спецназ захватил эмира ИГ в Йемене

КАИР, 25 июня. /ТАСС/. Войска специального назначения Саудовской Аравии захватили так называемого эмира террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Йемене, сообщил во вторник телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции.
По ее данным, главарь экстремистов по имени Абу Усама аль-Мухаджир пленен при содействии йеменского спецназа вместе с еще несколькими боевиками. Как заявил официальный представитель альянса Турки аль-Малики, поимка террориста - "болезненный удар" по ИГ. "Саудовская Аравия продолжает играть роль в международной коалиции против ИГ и бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях", - подчеркнул Турки аль-Малики.
Где и при каких обстоятельствах удалось схватить аль-Мухаджира, не уточняется. Аль-Малики указал, что проводимое расследование пока не позволяет обнародовать остальные детали ареста. Между тем Al Arabiya уже продемонстрировала кадры, на которых спецназовцы в ночное время суток выводят предводителя радикалов из вертолета вместе с тремя подельниками.
الصور الأولى لعملية القبض على زعيم تنظيم #داعش في #اليمن "#أبو_أسامة_المهاجر" pic.twitter.com/SzNeaFAvmd— العربية (@AlArabiya) June 25, 2019
Йемен, откуда родом семья Усамы бен Ладена (его отец происходит из Хадрамаута), на протяжении многих лет оставался прибежищем для террористов из террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) из-за слабой центральной власти и множества труднодоступных мест. Ранее в стране ими неоднократно совершались теракты и диверсии, мишенями которых были иностранцы, дипмиссии западных стран и их сотрудники, силы безопасности и объекты инфраструктуры, главным образом нефтяные.
Экстремисты значительно укрепили свои позиции за год народных волнений в этой арабской стране. В попытке отвоевать у властей новые территории они неоднократно осуществляли масштабные атаки, жертвами которых стали сотни человек. Позднее боевики вновь резко активизировались, особенно после начала аравийской коалицией в марте 2015 года военной операции против шиитских мятежников из движения "Ансар Аллах" (хуситы).
Охватившим Йемен хаосом активно воспользовались и террористы из ИГ, которые также неоднократно заявляли о себе, совершая кровавые теракты и вылазки против как силовиков, так и госучреждений и мирных жителей.