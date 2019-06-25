Власти Колумбии сообщили о нарушении границы венесуэльскими военными

БОГОТА, 25 июня. /ТАСС/. Власти Колумбии сообщили о том, что представители венесуэльских вооруженных сил 22 июня нарушили границу между двумя государствами. Соответствующее заявление во вторник опубликовал колумбийский МИД.

По данным колумбийских властей, в минувшую субботу, 22 июня, несколько представителей венесуэльской армии пересекли границу между странами в муниципалитете Ла-Гуадалупе (восточный департамент Гуайния). После того как нарушители были замечены местными жителями, военнослужащие сделали несколько выстрелов в воздух, а затем вернулись на венесуэльскую сторону.

"МИД от имени правительства Колумбии информирует международное сообщество о своей озабоченности по поводу повторения таких провокаций, вызванных незаконным режимом [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, которые затрагивают пограничные общины. Вооруженные силы Колумбии по-прежнему обеспечивают защиту национального суверенитета и граждан, проживающих на границе, и всегда проявляют должную осмотрительность в отношении этих явных и неоднократных подстрекательств, которые направлены только на то, чтобы выставить Колумбию страной-агрессором", - говорится в заявлении ведомства.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.