СМИ: власти Молдавии инициируют смену состава Конституционного суда

КИШИНЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Высший совет магистратуры (ВСМ) Молдавии инициировал процедуру отставки члена Конституционного суда Корнелиу Гурина, который был утвержден по квоте ведомства в 2018 году. Как информирует во вторник телеканал TV-8, такое решение ВСМ принял, изучив заключение Венецианской комиссии Совета Европы, где молдавские судьи подвергаются жесткой критике.

"Высший совет магистратуры обратился к исполняющему обязанности председателя КС с просьбой проверить деятельность судьи Гурина согласно статье 19 Закона о КС [регламентирует процедуру отзыва судей]", - цитирует телеканал главу пресс-службы ВСМ Валерию Плэмэдялэ.

КС Молдавии оказался в центре политического скандала, когда контролировавшая власть в стране Демократическая партия Молдовы (ДПМ) отказалась признавать новое правительство и парламентскую коалицию, которую сформировали Партия социалистов Республики Молдова и блок Acum ("Сейчас"). Судьи встали на сторону ДПМ, признав новое правительство нелегитимным и потребовав от президента страны Игоря Додона распустить парламент и объявить досрочные выборы. Однако поддержку новому правительству выразили ЕС, Россия, США и ряд других стран, что вынудило демократов уйти в оппозицию. Изучив документы, эксперты Совета Европы по конституционному праву из Венецианской комиссии также пришли к выводу, что КС не соблюдал ни свои собственные процедуры, ни принцип равенства сторон в ходе разбирательства.

КС Молдавии состоит из шести судей, которые пропорционально утверждаются от парламента, правительства и ВСМ. Один из кандидатов от ВСМ, Михаил Поалелунжь, ранее покинул пост судьи и председателя КС. Представители правительства и парламента уже сообщили о намерении инициировать отставки своих представителей в этом суде.