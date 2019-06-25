Трамп заявил, что США готовы к любым действиям со стороны Ирана

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы к любым действиям со стороны Ирана и не нуждаются в стратегии выхода из кризиса в случае обострения конфликта. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме. Трансляцию вел телеканал CNN.

"Когда они будут готовы, они должны дать нам знать об этом. Когда они готовы, они дадут нам знать", - сказал президент.

Ему задали уточняющий вопрос, имеется ли в виду, что Иран будет готов к переговорам. "Готовы к чему угодно, это не имеет значения. Что бы они ни захотели сделать, я ко всему готов", - подчеркнул американский лидер.

Трампу также задали вопрос, имеется ли у администрации какая-либо стратегия выхода из кризиса в случае, если конфликт с Ираном обострится. "Нам не нужна будет стратегия выхода", - заявил Трамп.