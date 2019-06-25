Глава "Оппозиционной платформы" заявил, что Украине необходимо сохранить отношения с ПАСЕ

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Глава партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко заявил, что Украина должна продолжить сотрудничество с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).

"Надо поддерживать отношения с ПАСЕ, потому что нужно понимать, что есть определенная усталость от украинского бывшего руководства, поскольку они только требовали к себе внимание, ничего не делали сами для того, чтобы завершить войну и выйти из экономического кризиса. И сотрудничество с ПАСЕ надо продолжать, ни в коем случае не замыкаться, сказав, что мы обижены", - сказал Бойко в прямом эфире телеканала "112 Украина".

Глава оппозиции также сообщил, что его партия, войдя в новый созыв Верховной рады, продолжит сотрудничать с Парламентской ассамблеей. Он подчеркнул. что сохранение отношений с ПАСЕ соответствует интересам украинского государства. "Мы должны сотрудничать с ПАСЕ. И мы будем это делать в новом парламенте, и мы будем эту площадку использовать для того, чтобы отстаивать в первую очередь наши экономические интересы, для того чтобы развивать и пересматривать соглашения с ЕС, чтобы увеличивать наши квоты, чтобы увеличивать товарооборот, защищать наши предприятия", - отметил он.

В ночь на вторник ПАСЕ утвердила резолюцию, позволяющую России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Документ поддержали 118 парламентариев, 62 проголосовали против, 10 воздержались.

В ответ на голосование в ПАСЕ делегация Украины покинула зал заседаний организации, решив принимать участие в ходе этой сессии в обсуждении только тех пунктов повестки, которые касаются наложения санкций на РФ. Позже глава МИД Украины Павел Климкин заявил об отзыве украинского представителя при Совете Европы "для консультаций".

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий россиян, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях. С 2017 года Россия также заморозила выплату взносов в бюджет Совета Европы.