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Форум "Армия-2019"

Азербайджан продолжает военно-техническое сотрудничество с Россией

Заместитель министра оборонной промышленности страны Яхья Мусаев отметил, что у Азербайджана есть несколько больших проектов с Россией, которые действуют до сих пор
Заместитель министра оборонной промышленности Азербайджана Яхья Мусаев Николай Новичков/ТАСС
Описание
Заместитель министра оборонной промышленности Азербайджана Яхья Мусаев
© Николай Новичков/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. Министерство оборонной промышленности Азербайджана продолжает развивать военно-техническое сотрудничество с Россией. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра оборонной промышленности страны Яхья Мусаев в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2019".

"У нас с Россией есть несколько больших проектов, которые действуют до сих пор, например, с корпорацией "Тактическое ракетное вооружение". Это контракт надежный и обоюдно выгодный. Мы также производим по лицензии автомат Калашникова АК-74М и имеем большой задел в рамках этого соглашения. Есть ряд контрактов на запчасти и сервисное обслуживание", - проинформировал Мусаев. По его словам, достаточно тесному сотрудничеству Москвы и Баку в значительной сфере способствует промышленная кооперация, заложенная в период существования Советского Союза, а также имеющаяся в Азербайджане производственная инфраструктура.

Мусаев отметил, что Азербайджан уделяет повышенное внимание организации собственного производства вооружений и военной техники. "Мы производим и свою обороную продукцию, например, стрелковое оружие, которое мы экспортируем, так же, как и боеприпасы. Для оборонной промышленности, которая родилась относительно недавно, это существенный успех: мы даже поставляем оборонную продукцию некоторым странам-участникам Североатлантического альянса", - сообщил Мусаев.

Форум " Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в подмосковной Кубинке.

Теги
АзербайджанРоссияФорум "Армия-2019"
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