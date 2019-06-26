Премьер Таиланда на встрече G20 в Японии расскажет о результатах деятельности АСЕАН

БАНГКОК, 26 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Таиланд Прают Чан-Оча на встрече Группы двадцати в Осаке расскажет о результатах 34-го саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также проведет обсуждения с коллегами из Японии, Австралии и Индии. Об этом заявил заместитель генерального директора Департамента по международным экономическим вопросам Никорнтеч Баланкура.

По его словам, премьер поделится видением перспектив региона, которое обсуждалось на саммите АСЕАН в Бангкоке в минувшие выходные. Прают Чан-Оча отправится в Японию в четверг для участия в саммите G20 в пятницу и субботу в качестве премьер-министра Таиланда и председателя АСЕАН. "Повестка Таиланда является результатом планирования на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу с целью создания преемственности. Мы представим результаты 34-го саммита АСЕАН", - приводит в среду газета Bangkok Post слова Баланкура.

С 22 по 23 июня в Бангкоке проходил 34-й саммит АСЕАН. Лидеры стран ассоциации утвердили перспективы в Индо-Тихоокеанском регионе с ведущей ролью в нем АСЕАН, приняли Бангкокскую декларацию о борьбе с морским мусором в своем регионе и заявили о партнерстве в интересах устойчивого развития. Также на встрече обсуждалась позиция по Всестороннему региональному экономическому партнерству.

Саммит "двадцатки" будет уже четырнадцатым в истории и первым, который организуют в Японии. Сам форум пройдет с 28 по 29 июня в международном выставочном комплексе INTEX Osaka на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. Помимо лидеров государств G20, в Осаку приглашены премьер-министры Вьетнама и Таиланда, Сингапура, Нидерландов, президенты Египта, Испании, Сенегала и Чили. В работе встречи примут участие руководители ведущих международных организаций, включая генсека ООН Антониу Гутерриша, президента Всемирного банка Дэвида Мэлпаса и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард.