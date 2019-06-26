Иран после 27 июня ускорит процесс обогащения урана

ТАСС, 26 июня. Иран ускорит темпы обогащения урана после 27 июня. Об этом в среду заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди, сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB.

"По истечении этого срока (27 июня - прим. ТАСС) темпы обогащения урана ускорятся", - сказал Камальванди. Он добавил, что запасы обогащенного урана уже значительно увеличились, а 27 июня превысят 300 кг.

Согласно ядерной сделке, Иран должен экспортировать в другие страны излишки обогащенного урана, если его объемы превышают 300 кг. 17 июня иранская сторона объявила, что в текущих условиях не считает себя обязанной выполнять это условие, а через 10 дней установленный ядерной сделкой лимиты обогащенного урана будут превышены.

Камальванди указал, что европейцы "не могут или не хотят выполнять свои обязательства" в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). "Но все еще у Европы есть шанс (сохранить ядерную сделку - прим. ТАСС)", - подчеркнул он.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД по иранской ядерной программе - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.