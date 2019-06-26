США и Индия продолжат обсуждение вопроса о российских ЗРС С-400

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 июня. /ТАСС/. Вашингтон и Нью-Дели намерены продолжать обсуждение вопроса о приобретении Индией российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, чтобы найти взаимоприемлемое решение. Об этом сообщил в среду госсекретарь США Майкл Помпео на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром в индийской столице.

"Мы - друзья и мы работаем вместе. У нас была сегодня возможность обсудить это [вопрос о приобретении Индией С-400]. Мы пытались найти пути продвижения вперед, найти правильный для обеих стран путь. Мы согласны в том, что каждая из стран имеет право обеспечивать свою безопасность и Индия также имеет на это право. И мы ищем пути, как преодолеть это [вопрос о приобретении С-400]", - сказал Помпео.

В свою очередь министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар во время пресс-конференции отметил, что Нью-Дели в своих отношения с другими странами будет руководствоваться интересами Индии.

"Мы намерены делать то, что соответствует нашим национальным интересам", - подчеркнул министр. Он не стал подробно останавливаться на проблеме приобретения С-400.

Ранее Индия заключила с Россией контракт на поставку С-400 "Триумф" стоимостью 5,43 млрд долларов, чем вызвала серьезное недовольство США. Вашингтон грозит Нью-Дели санкциями за покупку российской военной техники в соответствии с законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Однако Индия заявляет, что не намерена отказываться от российских ЗРС.

Госсекретарь США проводит турне по государствам Азии. 24 июня Помпео посетил Саудовскую Аравию и ОАЭ, во вторник он совершил необъявленный визит в Афганистан, где встретился с президентом этой страны Ашрафом Гани.