В ЕС заявили, что исключают пересмотр сделки Brexit

БРЮССЕЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Евросоюз полностью исключает возможность пересмотра нынешнего соглашения об условиях выхода Великобритании из состава сообщества, даже если Лондону придется покинуть ЕС без сделки. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Наташа Берто.

"Да, я могу подтвердить, что мы не будем пересматривать соглашение, как неоднократно уже повторяли", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов о том, откажется ли ЕК пересмотреть сделку даже в случае "развода" без договоренности.

Берто также попросили охарактеризовать ожидания Брюсселя относительно фаворита в борьбе за пост премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, на что она заявила, что Брюссель готов "в духе сотрудничества" работать с любым главой правительства.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель - май, затем - на 31 октября.