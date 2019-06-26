{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премьер Молдавии 4 июля встретится в Брюсселе с руководством ЕС

Две недели назад в республике было сформировано новое правительство, в оппозицию была отправлена контролировавшая власть в стране Демократическая партия

КИШИНЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Майя Санду совершит 2 июля официальный визит в Бухарест, а 4 июля - в Брюссель. Об этом она сообщила в среду на своей странице в Facebook.

"Благодарю президента [Румынии Клауса] Йоханниса за приглашение посетить Бухарест с официальным визитом 2 июля. После поездки в Бухарест буду находиться с официальным визитом в Брюсселе 4 июля", - написала премьер.

Две недели назад в Молдавии было сформировано новое правительство и парламентское большинство, куда вошла Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Acum ("Сейчас"). Таким образом в оппозицию была отправлена контролировавшая власть в стране Демократическая партия Молдавия.

Теги
БельгияРумынияМолдавия
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Трамп исключил возможность проведения наземной операции США против Ирана
В то же время, по словам американского президента, "если что-то произойдет, это не займет много времени"
Читать полностью