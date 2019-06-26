ЦИК Украины зарегистрировал почти 6 тыс. кандидатов в депутаты Рады

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала 5845 кандидатов в депутаты Верховной рады. Об этом в среду на брифинге сообщила глава комиссии Татьяна Слипачук.

"Общее количество кандидатов, участвующих в баллотировании на сегодня, - 5845 человек", - проинформировала она. В избирательных списках политических партий идут 2674 человека, в одномандатных избирательных округах - 3171 человек.

Слипачук напомнила, что ЦИК завершил регистрацию кандидатов. "Эти цифры почти на 99% соответствуют тому, что будет во всех отчетах и статистических данных. Хотя есть процент, который, может, будет изменен", - допустила она, говоря о нескольких судебных исках с претензиями к процессу регистрации.

По словам главы комиссии, среди зарегистрированных кандидатов 77,49% составляют мужчины, 22,51% - женщины. По сравнению с парламентской избирательной кампанией 2014 года количество кандидатов-женщин возросло, уточнила она. Средний возраст потенциальных депутатов составил 42 года, согласно данным комиссии.

В среду ЦИК также определил порядок партий в избирательном бюллетене. Под первым номером оказалась партия "Оппозиционный блок", партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко - на третьей строчке, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - на шестой, партия экс-главы государства Петра Порошенко "Европейская солидарность" займет 10-ю строку, "Слуга народа" Владимира Зеленского - 14-ю строку, "Голос" Святослава Вакарчука - 18-ю строку. Последней в списке - под номером 21 - идет националистическая партия "Свобода".

Выборы в Раду

Внеочередные парламентские выборы на Украине назначены на 21 июля. Они пройдут по смешанной системе, когда половина мест в Раде (225 мандатов) распределяется между партиями, которые преодолели проходной барьер в 5%. Еще 199 депутатов будут избраны в одномандатных округах, их число сократилось на 26 из-за событий в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией.

По данным опроса центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований, лидером парламентской гонки с большим отрывом остается президентская партия "Слуга народа", за которую готовы отдать голос 47,5% опрошенных. Преодолевают пятипроцентный барьер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (лидеры - Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук), "Батькивщина" (глава партии - Юлия Тимошенко), "Европейская солидарность" (лидер - экс-президент Петр Порошенко), "Голос" (лидер - музыкант Святослав Вакарчук).