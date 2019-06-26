НАТО обсуждает политические и военные меры на период после прекращения ДРСМД

БРЮССЕЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Министры обороны НАТО приступили к обсуждению военных и политических мер, которые будут активированы после прекращения Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг, открывая заседание Североатлантического совета на уровне глав военных ведомств.

"Мы должны готовиться к миру без ДРСМД. Мы обсудим пакет военных и политических мер по обороне и сдерживанию, которые будут введены в действие после прекращения действия ДРСМД [2 августа]", - заявил он. Чтобы спасти договор, генсек вновь призвал Россию уничтожить свои крылатые ракеты 9М729, которые, по мнению НАТО, нарушают положения соглашения.

"Россия создала, испытала и развернула свои новые ракеты SSC-8 (классификация НАТО для ракеты 9М729), которые способны нести ядерные заряды и которые могут достичь европейских городов в течение нескольких минут. В итоге в Европе нет новых американских ракет, однако есть российские", - озвучил Столтенберг позицию НАТО, которая дословно в таком виде была сформулирована еще в декабре 2018 года, когда США выдвинули России ультиматум с требованием уничтожить новые крылатые ракеты.

РФ отвергла эти претензии, заявив, что технические параметры ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных ДРСМД параметров.