Компартии Украины запретили участвовать во внеочередных выборах в Раду

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Шестой апелляционный административный суд Киева отказался удовлетворить иск Коммунистической партии Украины (КПУ), в котором она просила признать противоправным и отменить постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидатов партии в депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом в среду сообщается на сайте суда.

"Коллегия судей отказала в удовлетворении данного иска, так как обжалованное постановление ЦИК соответствует требованиям действующего законодательства Украины", - сказано в сообщении.

Суд считает, что ЦИК принял правильное решение, руководствуясь законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики". Закон вступил в силу 15 мая 2015 года.

Лидер Компартии Петр Симоненко раскритиковал решение ЦИК. "Отказ ЦИК зарегистрировать список кандидатов в народные депутаты от Коммунистической партии Украины подтверждает то, о чем Компартия заявляла с самого начала: смена в президентском кресле олигарха [Петра] Порошенко на [Владимира] Зеленского не привела и не могла привести к смене установленного в результате вооруженного переворота 2014 года контролируемого и управляемого США марионеточного режима олигархов, неонацистов и криминала, а лишь "освежила" его при помощи легкого политического макияжа", - написал он в Facebook.

Лидер украинских коммунистов сообщил, что партия готовит обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по этому вопросу.

Внеочередные парламентские выборы на Украине назначены на 21 июля. Они пройдут по смешанной системе, когда половина мест в Раде (225 мандатов) распределяется между партиями, которые преодолели проходной барьер в 5%. Еще 199 депутатов будут избраны в одномандатных округах, их число сократилось на 26 из-за событий в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины, общее количество кандидатов, участвующих в баллотировании на сегодня, - 5845 человек. В избирательных списках политических партий идут 2674 человека, в одномандатных избирательных округах - 3171 человек.

По данным опроса центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований, лидером парламентской гонки с большим отрывом остается президентская партия "Слуга народа", за которую готовы отдать голос 47,5% опрошенных. Преодолевают пятипроцентный барьер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (лидеры - Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук), "Батькивщина" (глава партии - Юлия Тимошенко), "Европейская солидарность" (лидер - экс-президент Петр Порошенко), "Голос" (лидер - музыкант Святослав Вакарчук).