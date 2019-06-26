Трамп заявил, что не ограничен во времени на заключение соглашения с Ираном

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что его время на заключение соглашения с Ираном не ограничено.

"Если этого не произойдет - это нормально для меня. У меня есть неограниченное время", - сказал он, выступая в Вашингтоне на конференции, организованной американской некоммерческой организацией Faith and Freedom Coalition ("Коалиция веры и свободы").

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.