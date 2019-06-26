Украинская армия обстреляла из минометов пригороды Донецка и Ясиноватой

ДОНЕЦК, 26 июня. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в среду вечером нанесли минометный удар по пригородам Донецка и Ясиноватой, а также селу Коминтерново на юге Донецкой народной республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

"С 18:05 до 18:25 зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям: Марьинка - поселок шахты "Трудовская", Гнутово - Коминтерново, Авдеевка - Ясиноватая. В общей сложности выпущено 23 мины калибра 120 мм и 34 мины калибра 82 мм", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

В настоящее время в Донбассе формально действует весеннее перемирие. Оно вступило в силу 8 марта в 00:00 по киевскому времени (01:00 мск).