Помпео: США сделали все для деэскалации напряженности в зоне Персидского залива

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты сделали все возможное, чтобы обеспечить деэскалацию нынешней резкой напряженности в зоне Персидского залива. Возникновение в этом регионе вооруженного конфликта стало бы виной Ирана. С такими утверждениями выступил в интервью журналу India Today госсекретарь США Майкл Помпео, нанесший визит в Нью-Дели. Стенограмму этой беседы распространила в среду в Вашингтоне пресс-служба Госдепартамента.

"Что касается вызова со стороны Исламской Республики Иран, то Америка сделала все, что может, чтобы обеспечить деэскалацию [напряженности], - считает глава внешнеполитического ведомства. - Если возникнет конфликт, если возникнет война, так из-за того, что этот выбор сделали иранцы". "Надеюсь, они это не сделают", - добавил Помпео. По его словам, Тегерану не следует "совершать ошибку" и исходить из того, что президент США Дональд Трамп "не готов защищать американские интересы по всему миру".

Дипломат также выразил надежду на то, что "мировое сообщество придет на защиту" принципа свободы мореплавания в Ормузском проливе. "Миру следует объединиться, чтобы гарантировать свободную и открытую навигацию в этих водах", - убежден Помпео.

В свою очередь Трамп в беседе с журналистами перед вылетом на саммит Группы двадцати в Осаке заявил в среду, что Иран "волен делать, что хочет". С точки зрения главы администрации США, Тегеран при наличии соответствующего желания и политической воли мог бы добиться урегулирования острых противоречий с Вашингтоном за короткое время. Американское правительство на этом направлении спешить не намерено, подчеркнул хозяин Белого дома. "У меня есть масса времени", - полагает Трамп. Согласно изложенной им информации, Вашингтон просто будет продолжать проводить курс на экономическое удушение Тегерана, который болезненно ощущается в Иране.

Иранские вооруженные силы сбили 20 июня беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. Соединенные Штаты в ответ, как сообщил 21 июня Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.