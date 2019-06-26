Помпео: США отреагируют на продолжение закупки Индией оружия у России, "как партнеры"

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Власти США намерены отреагировать на продолжение приобретения Индией военной техники и оружия у России "как партнеры". С таким заявлением выступил в интервью журналу India Today госсекретарь США Майкл Помпео, посетивший Нью-Дели. Стенограмму этой беседы распространила в среду в Вашингтоне пресс-служба Госдепартамента.

Глава внешнеполитического ведомства США ушел от прямого ответа на вопрос о том, готов ли Вашингтон вывести Нью-Дели из-под действия односторонних санкций, которые грозят Индии в связи с покупкой у России зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 и другой крупной военной техники. "Не хочу опережать решения, которые мы примем на этот счет", - сказал Помпео. Он напомнил, что США множество раз выражали обеспокоенность в связи с планами Индии купить у России "эту оружейную систему". Невозможно бок о бок эксплуатировать современную американскую и российскую военную технику, утверждал Помпео. Ранее администрация США выражала мнение, что ЗРС С-400 может использоваться для сбора разведывательной информации об американской военной технике в интересах России.

"Знаю, что Министерство обороны США и ваши [индийские] военные будут об этом говорить, улаживать как можно больше технических вызовов, [обсуждать], как мы можем отреагировать на это таким образом, который я только что описал. Мы отреагируем, как партнеры. Мы откровенны, прямо говорим о своих рисках, обеспокоенности, вещах, которые должны сделать. Знаю, что мы будем заниматься улаживанием и этого [вопроса]", - отметил Помпео.

Нью-Дели объявил о намерении приобрести ЗРС С-400 еще в 2015 году. Контракт на поставку зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в минувшем году. Это вызвало серьезное недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России оружие и военную технику. Применение таких рестрикций предусмотрено принятым в США в 2017 году законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

В апреле министр обороны Индии Нирмала Ситараман в интервью Agence France-Presse выразила надежду на то, что Вашингтон не будет вводить санкции против Индии в ответ на закупку российских вооружений. По ее словам, Индия подробно объяснила США свою точку зрения по этому вопросу.