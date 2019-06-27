Источник: страны НАТО выступили за снижение напряженности вокруг Ирана

БРЮССЕЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Министры обороны НАТО выступили за снижение напряженности вокруг Ирана. Об этом сообщил журналистам в четверг дипломатический источник на полях завершающейся в Брюсселе встречи министров обороны альянса.

"И.о. министра обороны США [Марк Эспер] проинформировал своих коллег о ситуации вокруг Ирана. Общее содержание дискуссии сводилось к тому, что необходимо снижать напряженность в регионе", - заявил он. Источник отказался более подробно комментировать дискуссию глав военных ведомств, включая вопрос, обсуждались ли в НАТО какие-либо планы военных операций против Ирана.

Ситуация вокруг Ирана не входила в официальную повестку дня встречи министров обороны.

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