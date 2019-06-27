В НАТО надеются на прогресс по теме С-400 после встречи Трампа и Эрдогана в Осаке

БРЮССЕЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. НАТО надеется на прогресс по проблеме поставок зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Турцию после встречи на полях саммита Группы двадцати (G20) в японской Осаке между президентами США и Турции Дональдом Трампом и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом заявил в четверг генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны НАТО в Брюсселе.

"Приветствую диалог между Турцией и США, который был и на этом заседании, и будет на предстоящей в Осаке встрече между Трампом и Эрдоганом. Будем надеяться, что вопрос сдвинется с места", - сказал он, подчеркнув, что "этот вопрос является непростым для всех".

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен.

Система С-400 предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Она способна на дальности до 400 км поражать самолеты и крылатые ракеты, на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с.