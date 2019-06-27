Италия считает действия капитана судна Sea Watch 3 с мигрантами на борту незаконными

ОСАКА /Япония/, 27 июня. /ТАСС/. Правительство Италии раздражено поведением капитана судна неправительственной организации Sea Watch 3 и считает ее действия откровенным и намеренным нарушением законов страны. Так премьер-министр Джузеппе Конте прокомментировал журналистам по прибытии на саммит "Большой двадцатки" развитие ситуации вокруг судна, которое в нарушение запрета вошло в территориальные воды Италии и встало у порта Лампедузы с целью высадить там 42 находящихся на его борту мигрантов.

"Поведение капитана (Каролы Ракете - прим. ТАСС) безответственно и возмутительно, итальянское правительство раздражено откровенным нарушением законов страны, но сейчас это уже дело не политики, а судебных властей, решение которых мы ждем", - сказал Конте. Он также добавил, что намерен обсуждать ситуацию с судном, ходящим под флагом Нидерландов, с премьер-министром этой страны Марком Рютте. При этом он не уточнил, при каких условиях состоится их встреча.

После более чем двухнедельного пребывания в открытом море, отказавшись доставить спасенных ранее мигрантов в порт Триполи, экипаж Sea Watch 3 во главе с немкой Каролой Ракете нарушил запрет и подошел к итальянскому острову Лампедуза. По утверждению капитана, мигранты находятся на грани истощения. НПО подала иск в прокуратуру Агридженто (о. Сицилия) о нарушении международных норм со стороны портовых властей Италии, не оказывающих помощи терпящим бедствие. Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил ходатайство Sea Watch 3 о принуждении Рима дать разрешение на высадку мигрантов. Итальянское правительство со своей стороны настаивает, что судно с мигрантами должно направиться в Нидерланды или Германию.

Такая напряженность со взаимными обвинениями и острой политической полемикой касается в основном НПО, которые продолжают заниматься оказанием помощи мигрантам в Средиземноморье. Одновременно с этим на Лампедузе свободно высаживаются десятки мигрантов, добирающиеся до берега на небольших лодках из Туниса и Ливии. Как поясняют эксперты, разница заключается в том, что они, в отличие от НПО, не запрашивают разрешения.