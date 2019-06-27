Премьер Туниса посетил главу государства после его срочной госпитализации

ТУНИС, 27 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед посетил президента республики Бежи Каида ас-Себси в военном госпитале, в который глава государства был доставлен в четверг в связи с резким ухудшением здоровья. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель тунисского правительства.

Премьер-министр также призвал к прекращению распространения лживых слухов о состоянии здоровья президента ас-Себси.

Ранее в различных региональных СМИ стала циркулировать информация о гибели тунисского лидера. Между тем, по сообщению тунисского информационного агентства Tunis Afrique Presse (ТАP), советник главы государства Фирас Кефраш опроверг сведения о его смерти. "Президент находится в стабильном критическом состоянии", - указал он.

Тем временем спикер парламента Мухаммед ан-Насер созывает экстренное заседание Ассамблеи народных представителей с участием руководителей всех политических блоков, передает тунисская радиостанция Mosaique FM.