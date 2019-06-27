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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Постпред Ирана при ООН: Тегеран не создаст ядерное оружие даже в случае развала сделки

Маджид Тахт-Раванчи отметил, что Иран не считает такое оружие чем-то полезным

ООН, 27 июня. /ТАСС/. Иран не станет создавать ядерное оружие даже в случае выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом заявил в четверг журналистам постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

"Даже если мы потеряем СВПД, мы продолжим нашу политику, согласно которой мы не добиваемся производства ядерного оружия", - сказал он.

"Ядерное оружие - последнее, чего хочет Иран, - заверил дипломат. - Мы не считаем ядерное оружие чем-то полезным". В то же время Тахт-Раванчи подчеркнул, что Тегеран "сохраняет за собой право обогащать уран до уровня, необходимого для научных достижений".

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаРоухани, ХасанТрамп, Дональд
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