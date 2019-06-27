Правительство Испании решило обжаловать открытие трех каталонских "посольств"

МАДРИД, 27 июня. /ТАСС/. Власти Испании обжалуют решение правительства Каталонии открыть три новых "посольства" региона в Аргентине, Мексике и Тунисе. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе МИД пиренейского королевства.

Внешнеполитическое ведомство "направило Женералитету Каталонии во вторник, 25 июня, отрицательный отчет об открытии трех делегаций в Мексике, Аргентине и Тунисе", отметили в министерстве. Там уточнили, что "правительство дало указания государственной адвокатуре обжаловать" в судебном порядке "решение правительства Каталонии открыть делегации".

В МИД Испании считают, что открытие данных "посольств" в данный момент "наносит ущерб интересам государства, учитывая заявленную цель нынешнего правительства [региона] задействовать все имеющиеся в его распоряжении средства для так называемой интернационализации" сепаратистской проблемы. Министерство отметило, что шаг каталонских властей нанесет "очевидный урон внешней политике государства", а также "нормальному развитию международных отношений".