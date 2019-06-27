Посол Белоруссии в РФ: Минск и Москва в союзных отношениях должны выйти на новый уровень

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Союзные отношения Белоруссии и России в ближайшее время должны выйти на качественно новый уровень в различных областях сотрудничества. Об этом заявил в четверг посол Белоруссии в России Владимир Семашко на торжественном приеме по случаю Дня независимости Белоруссии (отмечается 3 июля) в белорусской дипмиссии в Москве.

"В ближайшее время союзные отношения должны выйти на качественно новый уровень, предстоит принять важные решения в области формирования единого экономического пространства, в том числе развития финансово-кредитной, топливно-энергетической и транспортной систем", - сказал посол, слова которого приводит агентство БелТА. По его словам, благодаря интеграционным процессам от Бреста до Владивостока белорусы и россияне имеют равные права в свободе передвижения и выборе места жительства, трудоустройстве, образовании, социальном обеспечении, медицине, ведении бизнеса. "Благодаря плотнейшим экономическим связям небольшая Беларусь стала для огромной России пятым по величине внешнеторговым партнером", - подчеркнул Семашко.

Он также напомнил, что через три недели в Санкт-Петербурге с участием глав государств откроется уже шестой Форум регионов двух стран. "Мы вместе успешно решаем вопросы обеспечения военной безопасности Союзного государства, поддерживаем друг друга на международных площадках", - сказал Семашко, отметив, что Россия остается главным стратегическим, внешнеполитическим союзником Белоруссии.

В настоящее Белоруссия и Россия ведут переговоры по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества. В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Обновленная программа углубления интеграции в рамках Союзного государства будет рассчитана на период до 2022-2023 гг.

21 июня на встрече с главой российского правительства Дмитрием Медведевым премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сказал, что Белоруссия и Россия должны к ноябрю согласовать все интеграционные дорожные карты по секторам экономики.