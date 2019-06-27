Глава МИД Венесуэлы заявил, что повестка сессии Генассамблеи ОАГ навязана Вашингтоном

КАРАКАС, 27 июня. /ТАСС/. Участники сессии Генеральной ассамблеи Организации американских государств (ОАГ) следуют повестке, навязанной властями США, и не уделяют внимание реальным проблемам региона. С таким заявлением выступил в четверг в Twitter министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Генеральная Ассамблея ОАГ строго соблюдает повестку дня, навязанную Вашингтоном. Наиболее чувствительные проблемы народов нашей Америки не обсуждаются. В свое время президент Николас Мадуро принял решение о выходе из этой изжившей себя организации", - написал глава ведомства. В апреле власти Венесуэлы объявили, что страна больше не является членом ОАГ, поскольку она использовалась для проведения государственных переворотов в регионе.

49-я сессия ГА ОАГ открылась в среду в колумбийском городе Медельин. По словам президента Колумбии Ивана Дуке, одна из тем повестки - "свобода венесуэльского народа". Ожидается, что, кроме Венесуэлы, основными темами для обсуждения станут политический кризис в Никарагуа, а также влияние миграционного кризиса на регион. Завершится сессия ГА ОАГ в пятницу, 28 июня.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), ОАГ, ряд других стран.

Президент Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.