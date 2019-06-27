NYT: Мнучин попросил Трампа вернуть Секретную службу в подчинение Минфина США

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Министр финансов США Стивен Мнучин добивается, чтобы президент Дональд Трамп вывел Секретную службу из подчинения Министерства внутренней безопасности (МВБ) и передал в подчинение Минфину. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации Соединенных Штатов.

По их сведениям, Мнучин давно ведет с Белым домом консультации на этот счет, которые активизировались в последние месяцы. Данное обстоятельство обусловлено тем, что президент считает, что сотрудникам Министерства внутренней безопасности следует в первую очередь сосредоточиться на охране южной границы страны и сокращении потока незаконных иммигрантов из Мексики.

Трамп, в отличие от руководства МВБ, согласно публикации, поддерживает идею Мнучина, который хочет вернуть Секретную службу под крыло Минфина, под которым она находилась до 2003 года. Служба была передана в подчинение МВБ на основании так называемого Патриотического акта (закон "О сплочении и укреплении Америки путем обеспечения надлежащими средствами, требуемыми для пресечения и воспрепятствования терроризму") от 2001 года, который был принят Конгрессом после терактов 11 сентября 2001 года для отслеживания коммуникаций предполагаемых террористов и их операций по отмыванию денег.

Секретная служба США с момента формирования в 1865 году расследовала финансовые преступления и изготовление фальшивых денег. В 1894 году ей было поручено охранять 22-го президента страны Гровера Кливленда, после чего со временем она стала отвечать за охрану первых лиц государства, в том числе президента. Глава МВБ Кирстьен Нильсен покинула свой пост 10 апреля. Временно исполняющим обязанности главы МВБ назначен начальник Службы иммиграционного и таможенного контроля США Кевин Макэлинэн.