Трамп призвал Иран не торопиться в вопросе урегулирования конфликта

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп призвал в пятницу иранские власти не торопиться в вопросе урегулирования конфликта между двумя странами. Как передает пресс-пул Белого дома, американский лидер заявил об этом во время встречи с премьером Индии Нарендрой Моди в преддверии саммита G20 в Осаке.

"У нас много времени - не нужно спешить, они [Иран] могут не торопиться. Речь абсолютно не идет о нехватке времени. Надеюсь, в конце концов все получится. Если да, то отлично, если нет, вы услышите об этом", - сказал глава государства.

20 июня иранские вооруженные силы сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4, после чего США, согласно заявлениям президента Дональда Трампа, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав непропорциональной действиям Тегерана.