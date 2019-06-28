Источник: Абэ на встрече с Трампом не поднимал вопрос о пересмотре договора Японии с США

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на состоявшейся в пятницу встрече с президентом США Дональдом Трампом не поднимал вопрос о недавнем заявлении американского лидера о невыгодности для Соединенных Штатов договора о безопасности с Токио. Об этом на условиях анонимности сообщил журналистам представитель японской делегации, участвовавший в беседе.

"Премьер Абэ не выяснял смысл этих высказываний президента", - сказал он в ответ на связанный с этим вопрос корреспондента информационного агентства Kyodo.

Накануне генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в Токио заявил, что военный договор с США носит сбалансированный характер. По его словам, у Соединенных Штатов нет планов его пересматривать.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью американским СМИ заявил, что договор о безопасности с Японией выгоден исключительно Токио. "Если Японию атакуют, мы будем вести третью мировую войну, [жертвуя] своими жизнями. Если нас атакуют, то Японии не нужно нам помогать, они будут смотреть на это на своих телевизорах Sony", - отметил президент.

Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией был заключен в Вашингтоне 19 января 1960 года. С японской стороны его подписал дед нынешнего премьера Синдзо Абэ - Нобусукэ Киси, занимавший тогда пост главы правительства. Это двустороннее соглашение является законодательной основой альянса двух стран и оговаривает присутствие американского военного контингента на территории Японии. Согласно пятому пункту договора, каждая из сторон расценивает любую военную агрессию против союзника как угрозу собственной национальной безопасности и вправе действовать в этой связи согласно собственным конституционным положениям.