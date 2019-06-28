Трамп подверг демократов на дебатах критике за отношение к здравоохранению для мигрантов

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подверг в четверг критике за отношение к здравоохранению для мигрантов выступающих во время второго раунда первых теледебатов политиков, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года.

"Все демократы [на теледебатах] просто подняли руки за предоставление миллионам нелегальных иностранцев медицинского обслуживания без ограничения. Как насчет заботы об американских гражданах в первую очередь!? Это конец нынешней [президентской] гонки!" - написал президент в Twitter.

О дебатах для Меркель

Во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях саммита G20 в Осаке американский лидер также поднял тему теледебатов демократов. Он рассказал, что "проходил мимо телевизора", по которому показывали дебаты, и увидел, как все демократы подняли руки в поддержку предоставления медицинских услуг нелегальным иммигрантам. "И, к сожалению, они не обсуждали, что они предоставят американским гражданам. Это не очень хорошо", - передает пресс-пул Белого дома слова главы вашингтонской администрации, который указал на то, что у демократов множество претендентов на выдвижение кандидатом в президенты.

Он также подчеркнул, что прошедший в среду первый раунд дебатов "был не очень захватывающим". "Так что мы просто прошли мимо, и я пришел сюда <...> Поэтому я с нетерпением хочу провести время с вами, а не смотреть [дебаты]", - заключил американский лидер. Меркель, по данным пресс-пула Белого дома, старалась держаться нейтрально, когда Трамп говорил о дебатах.

В связи с миграционным кризисом на американо-мексиканской границе иммиграционный вопрос стал одной из самых главных тем дебатов. Так, бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что вопрос депортации иммигрантов зависит от того, "совершили ли они серьезное преступление". В свою очередь сенатор от штата Калифорния Камала Харрис указала, что в случае победы на выборах "освободит детей [иммигрантов] из клеток", комментируя действия пограничных служб на границе. При этом экс-губернатор штата Колорадо Джон Хикенлупер подчеркнул, что эти службы необходимо "полностью реформировать". По его словам, американские власти должны "обеспечивать не только жилье, но и еду, одежду и доступ к медицинской помощи" для детей мигрантов.

О миграционном кризисе

Трамп 30 мая пригрозил с 10 июня ввести пошлины в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Он предупредил, что тарифы будут расти каждый месяц вплоть до октября текущего года, если Мехико не остановит поток нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в США. Когда представителям двух стран удалось договориться, глава Белого дома сообщил, что введение таможенных пошлин на мексиканскую продукцию приостановлено на неопределенный срок.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа следующих в США выходцев из государств Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тысячах человек только за первый квартал.