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Токаев назначил нового руководителя администрации президента Казахстана

Им стал 64-летний Крымбек Кушербаев

НУР-СУЛТАН, 28 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу своим указом назначил Крымбека Кушербаева руководителем администрации главы республики. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Назначить Кушербаева Крымбека Елеуовича руководителем администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности акима Кызылординской области", - говорится в указе.

64-летний Кушербаев в разные годы занимал должности заместителя премьер-министра Казахстана, советника президента республики, руководителя администрации Мангистауской области.

В этот же день указом главы государства Бакытжан Сагинтаев освобожден от должности руководителя администрации президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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