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Саммит G20 в Осаке

Президент Бразилии назвал свободный интернет залогом развития цифровой экономики

Жаир Болсонару также напомнил о реформировании Всемирной торговой организации

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Развитие цифровой экономики возможно только при условии правовых гарантий свободы интернета. Такое мнение высказал президент Бразилии Жаир Болсонару выступая на встрече с коллегами по БРИКС в рамках саммита G20.

"Правовые нормы, стимулирующие инновации, уважение личной информации и свободы в интернете являются непременными условиями обеспечения работы цифровой экономики на благо общества", - заявил глава южноамериканской республики. По его мнению, данная отрасль обладает значительным потенциалом для роста благосостояния людей.

Болсонару также напомнил об актуальности вопроса о реформировании Всемирной торговой организации (ВТО) и предостерег от протекционизма, который угрожает стабильности международных правил торговли. "От развития системы международной торговли зависит динамика всей мировой экономики", - подчеркнул бразильский лидер.

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БразилияСаммит G20 в Осаке
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