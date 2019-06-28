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Обмен пленными в Донбассе

Киев подтвердил фамилии 94 жителей ДНР, удерживаемых на Украине

О возможности провести обмен пленными ранее заявляла уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова

ДОНЕЦК, 28 июня. /ТАСС/. В списке подтвержденных Украиной удерживаемых лиц, переданном представителями Киева на переговорах в Минске 19 июня, числятся 94 жителя Донецкой народной республики. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель Донецка в гуманитарной подгруппе контактной группы Дарья Морозова.

"Украинская сторона официально подтвердила нахождение на своей территории 94 наших граждан", - цитирует ее Донецкое агентство новостей.

На встрече контактной группы и ее рабочих подгрупп 19 июня сообщалось о договоренностях сторон согласовать поименный список удерживаемых лиц. По информации омбудсмена, на Украине удерживается 251 человек.

Ранее Дарья Морозова заявляла о возможности провести обмен пленными между ДНР и Украиной ближе к осени, если украинская сторона в срок выполнит все необходимые процедуры.

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УкраинаОбмен пленными в Донбассе
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