{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит G20 в Осаке

Австралийский премьер призвал к модернизации ВТО и обновлению торговых правил

По мнению Скотта Моррисона, формирование новых прозрачных и справедливых правил глобальной торговли "явно необходимы"

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал страны "Большой двадцатки" модернизировать глобальную торговую систему и обновить свод правил Всемирной торговой организации (ВТО). С соответствующим заявлением глава правительства выступил перед журналистами после заседания саммита G20 в пятницу.

Моррисон отметил, что все мировые лидеры должны приложить усилия к решению существующих проблем в работе ВТО. "Мировая экономика перешла на новый этап развития, на котором модернизация Всемирной торговой организации и формирование новых прозрачных и справедливых правил глобальной торговли явно необходимы для того, чтобы люди могли торговать и инвестировать в развитие экономики без опасений. Мы это хорошо осознаем, поскольку экономика Австралии открыта и наш успех зависит от силы и здоровья мировой экономики", - сказал Моррисон в ходе своей пресс-конференции, которую транслировал телеканал Sky News Australia.

Теги
АвстралияМоррисон, СкоттСаммит G20 в Осаке
Лукашенко заявил, что 29 июня может провести трехстороннюю встречу с Путиным и Рахмоном
Президент Белоруссии отметил, что намерен обсудить, в частности, вопросы в рамках СНГ и ОДКБ
Читать полностью