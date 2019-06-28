Зеленского раскритиковали за бездействие по обмену пленными в Донбассе

КИЕВ, 28 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский бездействует в вопросе обмена пленными в Донбассе, несмотря на предвыборные обещания. Об этом заявил в пятницу депутат Верховной рады, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич.

"Зеленский сколько говорит о том, что он хочет, чтобы наши ребята вернулись? Я уже скоро буду обвинять Зеленского в том, что он ничего не делает для возвращения наших ребят", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

В четверг в Минске прошла встреча глав Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. На ней лидеры республик поддержали инициативу политика по освобождению четырех пленных.

Шуфрич также заявил, что если бы была воля Зеленского, то эта передача могла бы состояться еще месяц назад. "Эти четверо могли вернуться домой еще месяц назад. И мы об этом говорили со второго дня после инаугурации [Зеленского]. Мы им (украинской власти - прим. ТАСС) продемонстрировали, что это реальность", - сказал политик. Он также отверг критику со стороны тех, кто обвиняет Медведчука и его соратников в том, что у них нет официальных полномочий проводить обмен, поскольку, по словам Шуфрича, нужно использовать любой шанс, который позволит вернуть удерживаемых украинских военных домой.

"К сожалению, мы не можем обеспечить обмен "все на всех", поскольку для этого действительно нужно решение государства и воля президента. Но мы показали, что та сторона [республики Донбасса] готова к диалогу, к поиску компромиссов", - сказал политик.