МИД Малайзии назвал расследование по крушению Boeing незавершенным

ТАСС, 28 июня. Малайзия не считает расследование дела о крушения Boeing на востоке Украины завершенным, поскольку не было предоставлено убедительных доказательств в причастности подозреваемых к трагедии. Об этом заявил в пятницу в Куала-Лумпуре министр иностранных дел страны Сайфуддин Абдулла.

"Мы не видим четких и убедительных доказательств того, что названные [Совместной следственной группой (ССГ)] лица являются виновными в крушении самолета. До тех пор, пока не будут получены веские доказательства, Малайзия будет рассматривать данный процесс расследования как незавершенный", - приводит его слова агентство Bernama.

Ранее премьер-министр страны Махатхир Мохамад назвал представленное ССГ заключение политизированным и антироссийским. По его словам, "с самого начала это расследование проводилось с целью найти способы обвинить Россию в противоправных действиях". Он добавил, что "следователи еще до изучения материалов дела заявили, что это сделала Россия". "Нам нужно доказательство вины [России] в случившемся. Но пока что нет никаких доказательств, а только слухи", - подчеркнул Мохамад.

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана ССГ, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

На пресс-конференции 19 мая ССГ заявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к крушению самолета. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года.