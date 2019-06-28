В Великобритании готовы к усилению военного присутствия в регионе стран Балтии

ВИЛЬНЮС, 28 июня. /ТАСС/. Лондон рассматривает возможности усиления военного присутствия в Балтийском регионе. Об этом в пятницу в литовской Клайпеде заявила журналистам глава Минобороны Великобритании Пенни Мордонт.

"Мы посылаем четкий сигнал о том, что мы находимся здесь и намерены быть здесь долго", - сказала она. "Мы настроены на то, чтобы делать еще больше", - утверждала Мордонт.

Союзники на фоне возрастающей, по словам военного министра, категоричности России во всех сферах должны быть готовы к любому варианту развития событий. "Нам необходимо продолжать коллективный диалог в Балтийском регионе и быть готовыми к отражению любых угроз и возможных в будущем сценариев", - сказала она.

Военные министры девяти стран, участвующих в возглавляемом Великобританией экспедиционном корпусе НАТО (UK-led Joint Expeditionary Force), собрались в Клайпеде по случаю первой годовщине начала боевого дежурства этой международной военной структуры.

Корпус общей численностью около 10 тысяч военнослужащих представляет собой военную единицу повышенной готовности, способную к быстрой передислокации и участию в операциях широкого спектра - от оказания гуманитарной поддержки, сдерживания до боевых действий в любой точке мира. Литва поставила на дежурство в нем мотопехотную роту, а также военных медиков.