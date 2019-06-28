Глава МИД Италии считает, что в ходе визита Путина в страну может обсуждаться тема Ливии

РИМ, 28 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези полагает, что ливийский кризис может стать одной из тем переговоров итальянского руководства и президента РФ Владимира Путина во время его визита в Италию. Об этом министр в пятницу заявил корр. ТАСС по завершении встречи в Риме, посвященной ситуации в Ливии. Во встрече, помимо него, приняли участие специальный представитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе, представители Франции, Великобритании, США, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов.

Моаверо-Миланези сказал, отвечая на вопрос корр. ТАСС, что "вполне вероятно, что тема Ливии будет подниматься в ходе переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и итальянским руководством" во время визита российского лидера в Италию, намеченного на следующую неделю. "Россия играет важную роль мире и в регионе Средиземного моря", - подчеркнул глава МИД.

Спецпредставитель генсека ООН со своей стороны заявил корр. ТАСС: "Я был в Москве две недели назад, и у меня была очень плодотворная встреча с министром Сергеем Лавровым. У Москвы очень реалистичная оценка ситуации в Ливии. Путь к решению необходимо выстраивать шаг за шагом, и в Москве я нашел полное понимание".

Моаверо-Миланези сообщил, что все участники сегодняшней встречи разделяют убеждение в необходимости возвращения к политическому процессу урегулирования и отказа от оружия. "Вопрос, когда начнется этот политический процесс", - сказал Саламе, признав, что в данный момент "крайне сложная ситуация для того, чтобы сложились условия для проведения выборов". При этом он отметил, что в последние дни поступил ряд инициатив как от главы признанного международным сообществом Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, так и от командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, других сторон. "Недавно о политическом процессе никто даже не заикался, поэтому приветствуем все инициативы", - отметил Саламе. По его словам, Хафтар остается одним из важнейших участников переговорного процесса, который должен быть всеобъемлющим. "В конфликтах не до выбора собеседников. Любой переговорщик вам скажет, что ведет переговоры со всеми и открыт всем", - заключил Саламе.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи, а Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. По данным Всемирной организации здравоохранения на 25 июня, с начала стычек уже погибли 739 человек, а свыше 4,4 тыс. получили ранения. Несколько десятков тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.