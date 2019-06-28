WSJ: атака на саудовский трубопровод в мае была совершена из Ирака, а не из Йемена

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Американские власти пришли к выводу, что атака беспилотников на саудовский трубопровод в мае была организована не йеменскими мятежниками, а союзниками Ирана с территории Ирака. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на ознакомленные с разведданными источники в правительственных кругах.

По их информации, "атаки исходили из южных районов Ирака, скорее всего, они были связаны с поддерживаемыми Ираном ополченцами, которые находятся там в большом количестве". Такой поворот, уточняет издание, может говорить о том, что "союзники Ирана в регионе стараются открыть новый фронт в конфликте между Тегераном и Вашингтоном". Газета приводит высказывание госсекретаря США Майкла Помпео, который ранее призвал иракские власти принять меры по предотвращению использования их территорий для нанесения ударов.

Издание также цитирует специалиста Института Ближнего Востока в Вашингтоне, который заявил о том, что такое развитие событий "ставит под вопрос способность иракских властей обеспечить нейтралитет Ирака в региональном кризисе". По его мнению, проведение атаки по Саудовской Аравии с территории Ирака могло иметь место, потому что на этом направлении королевство не располагает средствами защиты от ракетных ударов или беспилотников. "Президент [Ирака] Бархам Салех заявил недавно о том, что Ирак не позволит США использовать свою территорию для атаки по Ирану, однако Ирак уже используется Ираном для проведения атак по своим соседям", - приводит газета слова эксперта.

14 мая министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил, что в 06:00 - 06:30 по местному времени (совпадает с мск) беспилотники атаковали две насосные станции на трубопроводе, по которому нефть транспортируется с нефтяных месторождений на востоке королевства в портовый город Янбу, расположенный на западе страны. При этом он подчеркнул, что добыча нефти не была прервана, а жертв и пострадавших в результате диверсии нет. По данным телеканала "Аль-Масира", атаку совершили семь беспилотных летательных аппаратов йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Отмечалось, что она была проведена в ответ "на агрессию королевства против Йемена".

Нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии осудили Бахрейн, Египет, Иордания, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Лига Арабских государств и Организация исламского сотрудничества.